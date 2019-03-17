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’dan 14’üncü asist

’ın golünde ortayı yapan Q7, bu sezonki 14. asistine imza attı...

Quaresma’dan 14’üncü asist
Beşiktaş'ın karşısında 'la 1-0 öne geçtiği golde ortayı yapan , bu sezonki 14. asistini yaptı. Burak'a şık bir asist yapan Portekizli kanat oyuncusu, ortaya koyduğu futbolla alkış aldı. Quaresma, bu sezon tüm kulvarlarda Siyah-Beyazlı formayla 28 resmi maça çıktı.

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