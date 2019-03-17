Quaresma’dan 14’üncü asist

Beşiktaş'ın Göztepe karşısında Burak'la 1-0 öne geçtiği golde ortayı yapan Quaresma, bu sezonki 14. asistini yaptı. Burak'a şık bir asist yapan Portekizli kanat oyuncusu, ortaya koyduğu futbolla alkış aldı. Quaresma, bu sezon tüm kulvarlarda Siyah-Beyazlı formayla 28 resmi maça çıktı.
- Spor
- 17.03.2019
- Gazete
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