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’ın gündemine gelen Douglas’a de talip oldu!

Devre arasında ’ın gündemine gelen Douglas’a de talip oldu. Brezilyalı futbolcunun sezon sonu serbest kalacak olması ise büyük avantaj.



Tarihinin en kötü dönemini geçiren ve son Sivasspor galibiyetiyle az da olsa nefes alan Fenerbahçe, yeni sezon için de hazırlıklarını şimdiden yapıyor. Fenerbahçe'nin gündemine düşen son isim ise Sivassporlu Douglas oldu.

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