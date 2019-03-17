Deplasmanda 18 puan kaybettiler Aslan son deplasman galibiyetini K.Paşa önünde aldı.

Galatasaray bu sezon deplasmanda etkisiz kaldı. Sarı- Kırmızılılar çıktıkları 12 deplasmanda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Cimbom Trabzonspor, Akhisar, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş deplasmanlarından puansız ayrılırken A.Gücü, Antalya, Kayserispor, Göztepe ve K.Paşa'yı devirdi.