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Deplasmanda 18 puan kaybettiler

Aslan son deplasman galibiyetini K.Paşa önünde aldı.

Deplasmanda 18 puan kaybettiler
Galatasaray bu sezon deplasmanda etkisiz kaldı. Sarı- Kırmızılılar çıktıkları 12 deplasmanda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Cimbom Trabzonspor, Akhisar, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş deplasmanlarından puansız ayrılırken A.Gücü, Antalya, Kayserispor, Göztepe ve K.Paşa'yı devirdi.

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