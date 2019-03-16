Süper Lig puan durumu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Süper Lig'de 26. hafta heyecanı başladı. Süper Lig'de Fenerbahçe, dün oynadığı Sivasspor maçından 2-1'lik galibiyetle 3 puanı kaptı ve 13. sıraya yükseldi. Öte yandan, 44 puanla 3. sırada bulunan Beşiktaş bugün Göztepe ile oynayacak. Lider Başakşehir ve liderin 8 puan gerisinde olan Galatasaray'ın maçı ise yarın oynanacak. Peki, Süper Lig puan durumu tablosuna göre hangitakım kaçıncı sırada? İşte Süper Lig 26. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (26. HAFTA)

O G B M A Y AV P 1 Başakşehir 25 17 6 2 40 12 28 57 2 Galatasaray 25 14 7 4 52 25 27 49 3 Beşiktaş 25 12 8 5 50 34 16 44 4 Trabzonspor 25 11 7 7 44 36 8 40 5 Konyaspor 25 8 11 6 32 28 4 35 6 Yeni Malatyaspor 25 9 7 9 34 32 2 34 7 Sivasspor 26 9 7 10 38 39 -1 34 8 Alanyaspor 25 10 4 11 28 30 -2 34 9 Kayserispor 25 8 8 9 23 33 -10 32 10 Antalyaspor 25 9 5 11 26 41 -15 32 11 Rizespor 25 7 10 8 35 33 2 31 12 Kasımpaşa 25 9 4 12 41 46 -5 31 13 Fenerbahçe 26 7 10 9 32 37 -5 31 14 Ankaragücü 25 9 4 12 26 38 -12 31 15 Bursaspor 25 5 13 7 22 28 -6 28 16 Göztepe 25 8 3 14 26 33 -7 27 17 BB Erzurumspor 25 4 10 11 26 34 -8 22 18 Akhisarspor 25 5 6 14 25 41 -16 21

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (26. HAFTA)

15 MART 2019 CUMA

Fenerbahçe - Sivasspor: 2 -1

16 MART 2019 CUMARTESİ

Konyaspor - Rizespor:

Akhisarspor - Kasımpaşa:

BB Erzurumspor - Trabzonspor:

Antalyaspor - Alanyaspor:

Beşiktaş - Göztepe:

17 MART 2019 PAZAR

Yeni Malatyaspor - Ankaragücü:

Kayserispor - Başakşehir:

Bursaspor - Galatasaray: