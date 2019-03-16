Süper Lig puan durumu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Süper Lig'de 26. hafta heyecanı başladı. Süper Lig'de Fenerbahçe, dün oynadığı Sivasspor maçından 2-1'lik galibiyetle 3 puanı kaptı ve 13. sıraya yükseldi. Öte yandan, 44 puanla 3. sırada bulunan Beşiktaş bugün Göztepe ile oynayacak. Lider Başakşehir ve liderin 8 puan gerisinde olan Galatasaray'ın maçı ise yarın oynanacak. Peki, Süper Lig puan durumu tablosuna göre hangitakım kaçıncı sırada? İşte Süper Lig 26. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...
SÜPER LİG PUAN DURUMU (26. HAFTA)
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Başakşehir
|25
|17
|6
|2
|40
|12
|28
|57
|2
|Galatasaray
|25
|14
|7
|4
|52
|25
|27
|49
|3
|Beşiktaş
|25
|12
|8
|5
|50
|34
|16
|44
|4
|Trabzonspor
|25
|11
|7
|7
|44
|36
|8
|40
|5
|Konyaspor
|25
|8
|11
|6
|32
|28
|4
|35
|6
|Yeni Malatyaspor
|25
|9
|7
|9
|34
|32
|2
|34
|7
|Sivasspor
|26
|9
|7
|10
|38
|39
|-1
|34
|8
|Alanyaspor
|25
|10
|4
|11
|28
|30
|-2
|34
|9
|Kayserispor
|25
|8
|8
|9
|23
|33
|-10
|32
|10
|Antalyaspor
|25
|9
|5
|11
|26
|41
|-15
|32
|11
|Rizespor
|25
|7
|10
|8
|35
|33
|2
|31
|12
|Kasımpaşa
|25
|9
|4
|12
|41
|46
|-5
|31
|13
|Fenerbahçe
|26
|7
|10
|9
|32
|37
|-5
|31
|14
|Ankaragücü
|25
|9
|4
|12
|26
|38
|-12
|31
|15
|Bursaspor
|25
|5
|13
|7
|22
|28
|-6
|28
|16
|Göztepe
|25
|8
|3
|14
|26
|33
|-7
|27
|17
|BB Erzurumspor
|25
|4
|10
|11
|26
|34
|-8
|22
|18
|Akhisarspor
|25
|5
|6
|14
|25
|41
|-16
|21
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (26. HAFTA)
15 MART 2019 CUMA
Fenerbahçe - Sivasspor: 2 -1
16 MART 2019 CUMARTESİ
Konyaspor - Rizespor:
Akhisarspor - Kasımpaşa:
BB Erzurumspor - Trabzonspor:
Antalyaspor - Alanyaspor:
Beşiktaş - Göztepe:
17 MART 2019 PAZAR
Yeni Malatyaspor - Ankaragücü:
Kayserispor - Başakşehir:
Bursaspor - Galatasaray:
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