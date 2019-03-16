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  • 16.03.2019 13:29
  • Son Güncelleme: 16.03.2019 15:41

Maç sonucu: Atiker 0-2 Çaykur

'in 26.haftasında Atiker , Çaykur 'u konuk etti. Rizespor deplasmanda Konyaspor'u Vedat Muriç ve Samudio'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. Rizespor'un puanı 34'e yükselirken, Konyaspor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Rize deplasmanda galip!

'in 26. haftasında Atiker ile Çaykur arasında Konya'da oynanan maçı konuk ekip 2-0 kazandı. Maça adeta golle başlayan Çaykur Rizespor, henüz 2. dakikada Vedat Muriç ile öne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Çaykur Rizespor, 68. dakikada Braian Samudio ile farkı ikiye çıkardı. Atiker Konyaspor, Nejc Skubiç'in 76. dakikada kırmızı kart görmesi ile maçı 10 kişi tamamladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Çaykur Rizespor, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

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