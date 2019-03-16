Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Atiker Konyaspor ile Çaykur Rizespor arasında Konya'da oynanan maçı konuk ekip 2-0 kazandı. Maça adeta golle başlayan Çaykur Rizespor, henüz 2. dakikada Vedat Muriç ile öne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Çaykur Rizespor, 68. dakikada Braian Samudio ile farkı ikiye çıkardı. Atiker Konyaspor, Nejc Skubiç'in 76. dakikada kırmızı kart görmesi ile maçı 10 kişi tamamladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Çaykur Rizespor, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.