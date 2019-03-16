A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı maçların aday kadrosu dün açıklandı.
HAZIR OLANI ÇAĞIRDI
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, milli takıma çağrılan 28 oyuncunun ismi duyurulurken, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz 533, Gökhan Gönül ise 1 yıl aranın ardından milli takıma çağrıldı. Medipol Başakşehir'in başarılı file bekçisi Mert Günok ise tam bin 225 gün sonra aday kadroda yer aldı. Güneş'in bu kararı "Hazır olan her oyuncuyu milli takıma çağırır" yorumlarını beraberinde getirdi. Bunun yanında teknik diretktör Şenol Güneş 7 ismi ilk kez milli takıma çağırdı. Bu isimler Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Efecen Karaca, Güven Yalçın, Dorukhan Toköz ve Emre Kılınç oldular. Caner Erkin, Volkan Demirel, Arda Turan kadroya alınmadı.
HAZIR OLANI ÇAĞIRDI
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, milli takıma çağrılan 28 oyuncunun ismi duyurulurken, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz 533, Gökhan Gönül ise 1 yıl aranın ardından milli takıma çağrıldı. Medipol Başakşehir'in başarılı file bekçisi Mert Günok ise tam bin 225 gün sonra aday kadroda yer aldı. Güneş'in bu kararı "Hazır olan her oyuncuyu milli takıma çağırır" yorumlarını beraberinde getirdi. Bunun yanında teknik diretktör Şenol Güneş 7 ismi ilk kez milli takıma çağırdı. Bu isimler Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Efecen Karaca, Güven Yalçın, Dorukhan Toköz ve Emre Kılınç oldular. Caner Erkin, Volkan Demirel, Arda Turan kadroya alınmadı.
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