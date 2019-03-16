Kadıköy kurtarıyor!

Sivasspor'u geriye düştüğü maçta evinde 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'yi Kadıköy performansı kurtarıyor... Ligde sıkıntılı günler geçiren Sarı-Lacivertliler, sezonun ikinci yarısında Ülker Stadı'nda oynadığı 5 maçta 4 galibiyet alırken, 1 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
13 PUAN TOPLADILAR
Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısında sahasında oynadığı maçlarda Yeni Malatyaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Sivasspor'u mağlup etti. Konyaspor'la ise berabere kaldı. Sarı-Lacivertliler ligin ikinci yarısında sahasında oynadığı maçlarda 13 puan toplayarak kötü gidişe bir nebze olsun son vermiş oldu.
ÖZER: MAÇA YILDIRIM DÜŞTÜ
Sivassporlu Özer Hurmacı, F.Bahçe maçının hakemi Bülent Yıldırım'a yüklendi. Özer, "İstanbul'a gelmeden önce uçağımıza yıldırım düştü, bugün de maça Bülent Yıldırım düştü" dedi.
SİVASSPOR'DAN PENALTI TEPKİSİ
Sivassporlu futbolcular Fenerbahçe maçının 26. dakikasında Sadık'ın Diabate'yle girdiği ikili mücadelede penaltı bekledi. Hakem "devam" kararı verirken, bunun üzerine Sivaslılar uzun süre itirazda bulundu.
13 PUAN TOPLADILAR
Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısında sahasında oynadığı maçlarda Yeni Malatyaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Sivasspor'u mağlup etti. Konyaspor'la ise berabere kaldı. Sarı-Lacivertliler ligin ikinci yarısında sahasında oynadığı maçlarda 13 puan toplayarak kötü gidişe bir nebze olsun son vermiş oldu.
ÖZER: MAÇA YILDIRIM DÜŞTÜ
Sivassporlu Özer Hurmacı, F.Bahçe maçının hakemi Bülent Yıldırım'a yüklendi. Özer, "İstanbul'a gelmeden önce uçağımıza yıldırım düştü, bugün de maça Bülent Yıldırım düştü" dedi.
SİVASSPOR'DAN PENALTI TEPKİSİ
Sivassporlu futbolcular Fenerbahçe maçının 26. dakikasında Sadık'ın Diabate'yle girdiği ikili mücadelede penaltı bekledi. Hakem "devam" kararı verirken, bunun üzerine Sivaslılar uzun süre itirazda bulundu.
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