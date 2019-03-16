Beşiktaş ateşle oynuyor... Siyah- Beyazlılar, yüksek maaşlı kadronun bir kısmından kurtulmasına rağmen, UEFA ve FIFA ile sorun yaşamaya devam ediyor. Siyah- Beyazlılar'da Karius, Quaresma, Medel, Pepe, Babel, Gökhan Töre, Love, Tolgay ve Veli alacakları nedeniyle Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etmişti.
AY SONUNDA 13 MİLYON EURO
Kartal'ın yaklaşık 6.5 ay içersinde bulması gereken nakit para ise 200 milyon lira. Siyah-Beyazlılar ay sonuna kadar 13 milyon Euro ödeme yapmazsa büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabilir.
YÖNETİM SORUNA ÇARE ARIYOR
Beşiktaş'ın bu ödemeden sonra Eylül'e kadar yine 20 milyon Euro'luk bir ödeme yapması lazım. Siyah-Beyazlı yönetimin toplamda 200 milyon lirayı bulabilmek için çalışmalara hız verdiği öğrenildi.
İKİNCİ FEDA DÖNEMİ KAPIDA
Kartal'ın sezon sonunda yüksek maliyetli oyuncularla yolları ayıracağı ve küçülmeye gideceği belirtildi. Beşiktaş'ın ödemeler nedeniyle gelecek sezon ikinci bir feda dönemine başlayacağı bildirildi.
ORTALAMA 3-4 AYDIR MAAŞ ALAMIYORLAR!
Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet eden 9 futbolcu ortalama 3-4 aydır maaş alamıyor. Hatta kulübü şikayet edenler arasında yer alan Gökhan Töre, geçtiğimiz günlerde 9 aydır maaş alamadığını açıklamıştı.
AY SONUNDA 13 MİLYON EURO
Kartal'ın yaklaşık 6.5 ay içersinde bulması gereken nakit para ise 200 milyon lira. Siyah-Beyazlılar ay sonuna kadar 13 milyon Euro ödeme yapmazsa büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabilir.
YÖNETİM SORUNA ÇARE ARIYOR
Beşiktaş'ın bu ödemeden sonra Eylül'e kadar yine 20 milyon Euro'luk bir ödeme yapması lazım. Siyah-Beyazlı yönetimin toplamda 200 milyon lirayı bulabilmek için çalışmalara hız verdiği öğrenildi.
İKİNCİ FEDA DÖNEMİ KAPIDA
Kartal'ın sezon sonunda yüksek maliyetli oyuncularla yolları ayıracağı ve küçülmeye gideceği belirtildi. Beşiktaş'ın ödemeler nedeniyle gelecek sezon ikinci bir feda dönemine başlayacağı bildirildi.
ORTALAMA 3-4 AYDIR MAAŞ ALAMIYORLAR!
Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet eden 9 futbolcu ortalama 3-4 aydır maaş alamıyor. Hatta kulübü şikayet edenler arasında yer alan Gökhan Töre, geçtiğimiz günlerde 9 aydır maaş alamadığını açıklamıştı.
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