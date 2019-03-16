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2000’inci maçında

, bugünkü Göztepe maçıyla ligde 2000 . kez sahaya çıkacak. ’ta Fransız stoper Mirin sakatlığı nedeniyle yok...

Beşiktaş 2000’inci maçında
Beşiktaş, bugünkü Göztepe maçıyla Süper Lig'de 2000. kez sahaya çıkacak. , 'de oynadığı 1999 maçta 1080 galibiyet, 366 mağlubiyet aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ AŞKINA
Siyah-Beyazlılar, Göztepe engelini geçerek Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmek istiyor. 'ta kritik maç öncesi tek eksik var. Mirin sakatlığı nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Göztepe'de ise Traore ve Atakan'ın sakatlıkları var.

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