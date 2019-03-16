Beşiktaş 2000’inci maçında

Beşiktaş, bugünkü Göztepe maçıyla Süper Lig'de 2000. kez sahaya çıkacak. Kartal, Süper Lig'de oynadığı 1999 maçta 1080 galibiyet, 366 mağlubiyet aldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ AŞKINA
Siyah-Beyazlılar, Göztepe engelini geçerek Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmek istiyor. Beşiktaş'ta kritik maç öncesi tek eksik var. Mirin sakatlığı nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Göztepe'de ise Traore ve Atakan'ın sakatlıkları var.
ŞAMPİYONLAR LİGİ AŞKINA
Siyah-Beyazlılar, Göztepe engelini geçerek Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmek istiyor. Beşiktaş'ta kritik maç öncesi tek eksik var. Mirin sakatlığı nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Göztepe'de ise Traore ve Atakan'ın sakatlıkları var.
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