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  • 16.03.2019 14:56
  • Son Güncelleme: 16.03.2019 14:56

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası'nda rakipleri belli oldu

31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Çin'de organize edilecek olan 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Basketbol Takımımızın rakipleri belli oldu. E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya ile eşleşti.

12 Dev Adam'ın Dünya Kupası rakipleri belli oldu!

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da mücadele edeceği 2019 FIBA Dünya Kupası'nda grup aşamasının kuraları çekildi. 'ın rakipleri NBA yıldızlarıyla dolu kadrosuyla Amerika, Çekya ve Japonya oldu.

Türkiye'nin de yer aldığı FIBA 2019 Dünya Kupası'nın kura çekimi, Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleşti.

İŞTE GRUPLAR:

A GRUBU: Çin, Venezuela, Polonya, Fildişi Sahilleri,
B GRUBU: Rusya, Arjantin, Kore, Nijerya
C GRUBU: İspanya, Porto Riko, Iran
D GRUBU: Sırbistan, İtalya, Filipinler, Angola
E GRUBU: Amerika, Türkiye, Çekya, Japonya
F GRUBU: Yunanistan, Brezilya, Karadağ, Yeni Zelanda
G GRUBU: Fransa, Dominik Cumhuriyeti, Almanya, Ürdün
H GRUBU : Litvanya, Avustralya, Kanada, Senegal

KURA ÇEKİMİNİ KOBE BRYANT YAPTI

31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun global elçisi eski yıldız basketbolcu Kobe Bryant'ın kura çekimini gerçekleştirdiği etkinlikte, ABD'li ünlü şarkıcı ve söz yazarı Jason Derulo ise popüler şarkılarını söyledi. Shenzhen Bay Arena'da ilk kez halka açık olarak düzenlenecek organizasyona, FIBA Dünya Kupası'nın ilk global elçisi Çinli eski yıldız basketbolcu Yao Ming de katıldı.

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