Trabzonspor'un 2010-2011 sezonundaki şike davası sürecine FIFA'nın "müdahil olmama" yönündeki kararının ardından CAS'a yaptığı başvuruya ilişkin duruşma dün Lozan'da görüldü. Başkan Ahmet Ağaoğlu duruşma sonrası, "CAS'ın adil davranacağına, adalet dağıtacağına inanıyoruz. " ifadelerini kullandı.
- Spor
- 16.03.2019
- Gazete
Ahmet Ağaoğlu: CAS’tan adalet bekliyoruz
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, CAS süreciyle ilgili umutlu konuştu.
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