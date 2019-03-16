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: ’tan adalet bekliyoruz

Başkanı , süreciyle ilgili umutlu konuştu.

CAS’tan adalet bekliyoruz
Trabzonspor'un 2010-2011 sezonundaki şike davası sürecine FIFA'nın "müdahil olmama" yönündeki kararının ardından CAS'a yaptığı başvuruya ilişkin duruşma dün Lozan'da görüldü. Başkan Ahmet Ağaoğlu duruşma sonrası, "'ın adil davranacağına, adalet dağıtacağına inanıyoruz. " ifadelerini kullandı.

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