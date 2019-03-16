Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 16.03.2019 15:58
  • Son Güncelleme: 16.03.2019 18:06

Maç sonucu: 2- 3

'in 26.haftasında 'un konuğu 'ydı. Ligde kalma mücadelesi veren Akhisarspor ile son 8 maçını kazanamayan ve galibiyet hasreti çeken Kasımpaşa'nın kritik mücadelesinde gülen taraf, Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa Trezeguet ile can buldu!

'in 26. haftasında , 'yı konuk etti. Halis Özkahya'nın yönettiği karşılaşmanın 7. dakikasında deplasman ekibi Koita ile öne geçti, ev sahibi Manu ve Bokila ile karşılık verdi. Önce 87. dakikada Khalili, ardından uzatma anlarında Trezeguet'nin golleri Kasımpaşa'ya 3 puanı getirdi. Bu sonucun ardından Akhisarspor 21 puanda kalırken, Kasımpaşa ise 34 puana yükseldi.

Akhisarspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Halis Özkahya'nın düdük çaldığı karşılaşmayı 3-2 Kasımpaşa kazandı. Bu sonucun ardından Akhisarspor 21 puanda kalırken, Kasımpaşa ise 34 puana yükseldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriMaç sonucu:Akhisarspor 2- 3 Kasımpaşa
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri