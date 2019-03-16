Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Akhisarspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Halis Özkahya'nın yönettiği karşılaşmanın 7. dakikasında deplasman ekibi Koita ile öne geçti, ev sahibi Manu ve Bokila ile karşılık verdi. Önce 87. dakikada Khalili, ardından uzatma anlarında Trezeguet'nin golleri Kasımpaşa'ya 3 puanı getirdi. Bu sonucun ardından Akhisarspor 21 puanda kalırken, Kasımpaşa ise 34 puana yükseldi.

Akhisarspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Halis Özkahya'nın düdük çaldığı karşılaşmayı 3-2 Kasımpaşa kazandı. Bu sonucun ardından Akhisarspor 21 puanda kalırken, Kasımpaşa ise 34 puana yükseldi.