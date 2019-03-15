Ya Amiri ya Olcay

Teknik Direktörücezalı Yusuf Yazıcı'nın yerine BŞB. Erzurumspor önünde kimi oynatacağına karar veremedi.Tecrübeli hocanın 10 numara pozisyonu için yaya da Amiri'ye şans vermesi bekleniyor. Ancak'ın Amiri'ye göre bir adım daha önde olduğu öğrenildi.