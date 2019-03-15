Ya Amiri ya Olcay

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman cezalı Yusuf Yazıcı'nın yerine BŞB. Erzurumspor önünde kimi oynatacağına karar veremedi.
OLCAY BİR ADIM ÖNDE
Tecrübeli hocanın 10 numara pozisyonu için ya Olcay Şahan ya da Amiri'ye şans vermesi bekleniyor. Ancak Olcay Şahan'ın Amiri'ye göre bir adım daha önde olduğu öğrenildi.
OLCAY BİR ADIM ÖNDE
Tecrübeli hocanın 10 numara pozisyonu için ya Olcay Şahan ya da Amiri'ye şans vermesi bekleniyor. Ancak Olcay Şahan'ın Amiri'ye göre bir adım daha önde olduğu öğrenildi.
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