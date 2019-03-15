UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde belirlendi. Kura çekimi sonrasında çeyrek final eşleşmeleninin dışında üst turdaki olası rakipler de belli oldu.



Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 9-10 Nisan'da, rövanşlar karşılaşmaları ise 16-17 Nisan'da oynanacak.

ÇEYREK FİNAL

Ajax (Hollanda) - Juventus (İtalya)

Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)

Tottenham (İngiltere) - Manchester City (İngiltere)

Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

YARI FİNAL

Tottenham (İngiltere)-Manchester City (İngiltere)

Ajax (Hollanda) - Juventus (İtalya)

Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)