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  • 15.03.2019 14:52
  • Son Güncelleme: 15.03.2019 14:52

'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

'nde çeyrek final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde belirlendi. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 9-10 Nisan'da, rövanşlar karşılaşmaları ise 16-17 Nisan'da oynanacak.

Devler Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!

'nde çeyrek final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde belirlendi. Kura çekimi sonrasında çeyrek final eşleşmeleninin dışında üst turdaki olası rakipler de belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 9-10 Nisan'da, rövanşlar karşılaşmaları ise 16-17 Nisan'da oynanacak.

ÇEYREK FİNAL
Ajax (Hollanda) - Juventus (İtalya)
Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)
Tottenham (İngiltere) - Manchester City (İngiltere)
Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

YARI FİNAL
Tottenham (İngiltere)-Manchester City (İngiltere)
Ajax (Hollanda) - Juventus (İtalya)
Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)

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