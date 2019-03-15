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  • 15.03.2019 19:17
  • Son Güncelleme: 15.03.2019 19:22

Perde Kadıköy'de açılıyor! - Sivasspor | İlk 11'ler

'in 26. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Kritik mücadelede Fenerbahçe'nin ilk 11'i, belli oldu.

Perde Kadıköy'de açılıyor!

Ligde tarihindeki en kötü sezonunu yaşayan ve alt sıralardan kurtulmaya çalışan sarı-lacivertliler, Sivas ekibi karşısında galip gelerek rahat bir nefes almayı hedefliyor.

Haftaya küme düşme hattının 1 puan önünde 28 puanla 14. sırada giren sarı-lacivertliler, ligdeki son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabildi.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetimindeki Demir Grup Sivasspor ise 34 puan ve averajla haftaya 7. sırada girdi.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
'de, Demir Grup Sivasspor maçında 2 futbolcu yer alamayacak, 1 oyuncunun durumu ise maç günü belli olacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı ile sakatlığı bulunan ve Dirar forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde, , İsmail Köybaşı, Roberto Soldado, Eljif Elmas ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

ERSUN YANAL'IN KADIKÖY'DE LİG YENİLGİSİ YOK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy'de ligde yenilgisi bulunmuyor.

Sarı-lacivertli ekibin başında Kadıköy'de 22 lig maçına çıkan Yanal, 17 galibiyet, 5 beraberlik alırken, hiç yenilgi yaşamadı.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR
STAT: Ülker Stadı
SAAT: 20.30
HAKEM: Bülent Yıldırım
YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ BELLİ OLDU
FENERBAHÇE: Harun Tekin, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, , Mauricio Isla, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Mija Zajc, Andre Ayew, Victor Moses, Roberto Soldado.
TEKNİK DİREKTÖR: ERSUN YANAL

SİVASSPOR: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, Papp, Ziya, N'Dinga, Hakan, Diabate, Rybalka, Emre, Kone.
TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Keleş

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