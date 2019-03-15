Ligde tarihindeki en kötü sezonunu yaşayan ve alt sıralardan kurtulmaya çalışan sarı-lacivertliler, Sivas ekibi karşısında galip gelerek rahat bir nefes almayı hedefliyor.

Haftaya küme düşme hattının 1 puan önünde 28 puanla 14. sırada giren sarı-lacivertliler, ligdeki son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabildi.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetimindeki Demir Grup Sivasspor ise 34 puan ve averajla haftaya 7. sırada girdi.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe'de, Demir Grup Sivasspor maçında 2 futbolcu yer alamayacak, 1 oyuncunun durumu ise maç günü belli olacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar Aziz ile sakatlığı bulunan Mathieu Valbuena ve Dirar forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Roberto Soldado, Eljif Elmas ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

ERSUN YANAL'IN KADIKÖY'DE LİG YENİLGİSİ YOK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy'de ligde yenilgisi bulunmuyor.

Sarı-lacivertli ekibin başında Kadıköy'de 22 lig maçına çıkan Yanal, 17 galibiyet, 5 beraberlik alırken, hiç yenilgi yaşamadı.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR

STAT: Ülker Stadı

SAAT: 20.30

HAKEM: Bülent Yıldırım

YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Harun Tekin, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Mija Zajc, Andre Ayew, Victor Moses, Roberto Soldado.

TEKNİK DİREKTÖR: ERSUN YANAL



SİVASSPOR: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, Papp, Ziya, N'Dinga, Hakan, Diabate, Rybalka, Emre, Kone.

TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Keleş