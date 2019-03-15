Fenerbahçe - Sivasspor maçı için geri sayım başladı. Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta açılış maçı özelliğini taşıyan Fenerbahçe - Sivasspor maçı bugün oynanacak. Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yapacakları maçla Süper Lig'de 26. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, evindeki bütün maçlarda gol attığı rakibine son 4 randevuda puan kaybetmedi. Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik sonuçla aldı. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Mücadelede Bülent Yıldırım düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Koray Gençerler.

FENERBAHÇE İLE SİVASSPOR 26. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, bugün yapacakları maçla Süper Lig'de 26. kez karşı karşıya gelecek.

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 25 maçtan 16'sını Fenerbahçe, 4'ünü Sivasspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 7 maçı kaybetmeyen, 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe'nin toplam 59 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Sivas'taki müsabaka 0-0 tamamlandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'de İstanbul'da 13. kez karşılaşacak.

İki takım arasında Kadıköy'de yapılan 12 maçtan 10'unu sarı-lacivertli ekip, birini kırmızı-beyazlılar kazandı, bir karşılaşma da berabere bitti.

Kadıköy'de Sivasspor'a 31 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 11 gol gördü.

Geçen sezon İstanbul'daki maçta ev sahibi ekip 4-1 galip geldi.

Öte yandan Fenerbahçe, evindeki bütün maçlarda gol attığı rakibine son 4 randevuda puan kaybetmedi.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik sonuçla aldı.

Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı.

Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe'de, Demir Grup Sivasspor maçında 2 futbolcu yer alamayacak, 1 oyuncunun durumu ise maç günü belli olacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar Aziz ile sakatlığı bulunan Mathieu Valbuena, bugün forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki son 2 maçı kaçıran Nabil Dirar'ın ise durumu maç günü netlik kazanacak. Dirar'ın da bu karşılaşmada forma giyme şansının zayıf olduğu öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerde, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Roberto Soldado, Eljif Elmas, Nabil Dirar ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

ERSUN YANAL'IN KADIKÖY'DE LİG YENİLGİSİ YOK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy'de ligde yenilgisi bulunmuyor.

Sarı-lacivertli ekibin başında Kadıköy'de 22 lig maçına çıkan Yanal, 17 galibiyet, 5 beraberlik alırken, hiç yenilgi yaşamadı.