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Sosa&Hosseini müjdesi

Trabzonspor’da sakatlıkları geçen Sosa ve Hosseini idmana çıktı.

Sosa&Hosseini müjdesi
Trabzonspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları geçen Sosa ve Hosseini'nin de katılması mutluluk yaşattı. 2 futbolcunun görev verilmesi halinde Erzurum'da forma giymesi bekleniyor.

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