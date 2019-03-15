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Hazırlıklar tam gaz sürüyor

Beşiktaş, Göztepe mesaisine 1.5 saatlik çalışma ile devam etti

Hazırlıklar tam gaz sürüyor
Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmek isteyen Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını dün yaptığı 1.5 saatlik idmanla sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş dünkü çalışmada hücum organizasyonları üzerinde durdu. Beşiktaş, bugünkü son çalışmanın ardından tesislerde kampa girecek.

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