Hazırlıklar tam gaz sürüyor

Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmek isteyen Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını dün yaptığı 1.5 saatlik idmanla sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş dünkü çalışmada hücum organizasyonları üzerinde durdu. Beşiktaş, bugünkü son çalışmanın ardından tesislerde kampa girecek.
- Spor
- 15.03.2019
- Gazete
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