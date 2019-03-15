G.Saray’da kalmak istiyorum!

Everton'dan kiralanan Galatasaray'ın yıldızı Henry Onyekuru, Nijerya basınına açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'da ve Türkiye'de çok mutluyum. Kariyerime burada devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Galatasaray ile bu sezon 33 resmi maça çıkan Onyekuru, 11 kez fileleri havalındırırken 3 de asist yapmayı başarmıştı. Genç yıldızı, Sevilla da yakından takip ediyor.
- Spor
- 15.03.2019
- Gazete
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