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Bursaspor maçı öncesi büyük doping

Galatasaray Yönetimi, Bursaspor maçı öncesinde, futbolculara 6 milyon Euro’luk ödeme yapacak

Bursaspor maçı öncesi büyük doping
Sarı-kırmızılı Yönetim, kritik haftalara girilen dönemde futbolcularını paraya boğmaya devam ediyor.

OYUNCULARA MORAL
Erzurum maçı öncesinde oyuncularına 12 milyon Euro'luk ödeme yapan G.Saray Yönetimi'nin zorlu Bursa deplasmanı öncesinde de 6 milyon Euro ödeme yapacağı bildirildi.

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