Bursaspor maçı öncesi büyük doping Galatasaray Yönetimi, Bursaspor maçı öncesinde, futbolculara 6 milyon Euro’luk ödeme yapacak

Sarı-kırmızılı Yönetim, kritik haftalara girilen dönemde futbolcularını paraya boğmaya devam ediyor.



OYUNCULARA MORAL

Erzurum maçı öncesinde oyuncularına 12 milyon Euro'luk ödeme yapan G.Saray Yönetimi'nin zorlu Bursa deplasmanı öncesinde de 6 milyon Euro ödeme yapacağı bildirildi.