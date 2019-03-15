Bursaspor maçı öncesi büyük doping

Sarı-kırmızılı Yönetim, kritik haftalara girilen dönemde futbolcularını paraya boğmaya devam ediyor.
OYUNCULARA MORAL
Erzurum maçı öncesinde oyuncularına 12 milyon Euro'luk ödeme yapan G.Saray Yönetimi'nin zorlu Bursa deplasmanı öncesinde de 6 milyon Euro ödeme yapacağı bildirildi.
OYUNCULARA MORAL
Erzurum maçı öncesinde oyuncularına 12 milyon Euro'luk ödeme yapan G.Saray Yönetimi'nin zorlu Bursa deplasmanı öncesinde de 6 milyon Euro ödeme yapacağı bildirildi.
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