UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Dinamo Kiev ve Chelsea karşı karşıya gelecek. Dinamo Kiev evinde İngiliz ekibi Chelsea'yi ağırlıyor. Karşılaşmadan çıkacak sonucu merak eden futbolsever Dinamo Kiev-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. Dinamo Kiev-Chelsea maçına dair merak edilen detayları sizin için derledik.

DİNAMO KİEV-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev ve Chelsea'nin bir üst tur için mücadele edeceği karşılaşma bu akşam saat 20:55'te başlayacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler mücadeleyi Bein Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR...

Ev sahibi ekipte sarı kart cezası bulunan Vitaly Buyalskyi ile sakatlıkları süren Fran Sol, Pivaric ve Besedin mücadelede forma giyemeyecek. Chelsea'de ise Higuain ve Gary Cahill sahada yer alamayacak.

ÖNCEKİ KARŞILAŞMALAR...

İkili rekabette daha önce 3 kez karşı karşıya gelen takımlar 1 mücadeleden beraberlikle ayrılmıştı. Chelsea'nin 2 galibiyetine henüz karşılık veremeyen Kiev ekibi bireysel performansında ise oldukça iyi durumda. Son 5 karşılaşmasında Chelsea mücadelesi dışında maçlarının tamamını kazanan Ukrayna ekibi Chelsea'ye deplasmanda 3-0 mağlup olmaktan kurtulamamıştı.

Chelsea ise Premier Lig'deki son maçında elde ettiği beraberlik dışında 5 ciddi bir kayıp yaşamadı.