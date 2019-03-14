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sekizinci kez hat-trick yaptı

’un yıldızı , tarihe adını yazdı. ’e 3 gol atarak şovunu yaptı. Takımını adeta tek başına taşıdı. ise gözyaşlarını tutamadı.

Süpermen
, Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği 160 maçta toplam 124 kez gol sevinci yaşadı. Kariyerinde 5 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu bulunan 34 yaşındaki Portekizli forvet, Devler Ligi tarihinin en golcü ismi olarak anıldı. Tek başına takımından fazla gol attı. , bugüne kadar turnuvada 118 gol kaydeden Atletico Madrid'i geride bıraktı.



Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, gol kralı olarak hafızalara kazındı. Sezon başında 'den 'a transfer olan Ronaldo'nun, bu sezon yalnızca bir golü vardı. Üstelik Madrid'deki maçı İspanyol ekibi 2-0 kazanmıştı. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Juventus, sahasında Atletico Madrid'i ağırladı. Ronaldo, sahada şovunu yaptı.



Portekizli yıldız, karşılaşmanın 27, 48 ve 86'ncı dakikalarında rakip fileleri havalandırdı. 3 gol atarak takımına adeta tek başına tur atlattı. Torino sokakları, bu görkemli galibiyeti ve turu kutlarken, Ronaldo mütevazıydı. Juventus, Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maç sayesinde adını yazdırdı. Ronaldo'yu tribünden izleyen ise Ronaldo'nun tarihe geçen hat-trick'inin ardından sevinçten ağladı. Avrupa basını, Portekizli futbolcu için "Canavar, marslı ve kral" ifadelerini kullandı.



Türk manken Deniz Akalın ile birlikte olan Juventus Kulübü Başkanı Andrea Agnelli, maçta 3'lü şov yapan Ronaldo'ya sarılarak tebrik etti.



Ronaldo'nun tarihe geçen 'hat-trick'inin ardından sevgilisi , duygulu anlar yaşadı. Ronaldo'nun oğlu Ronaldo Jr. da babasının gollerinden sonra sevinçten yerinde duramadı.

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