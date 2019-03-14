Medel’den Colo’ya yeşil ışık

Kartal'ın Şilili futbolcusu Medel kendisini isteyen Colo Colo'ya yeşil ışık yaptı. Tecrübeli futbolcunun menajerinin Şili kulübüyle bir görüşme yaparak, "Medel'in Beşiktaş'la sözleşmesi var. Bunun için önce onlarla anlaşmanız gerekiyor. Medel Beşiktaş'ta mutlu değil. Ülkesine geri dönmeye sıcak bakıyor" dediği öğrenildi. Beşiktaş'a Medel için henüz resmi bir teklif yapılmadığı ancak Siyah-Beyazlı yönetimin Şilili futbolcuyu yeni sezonda takımda düşünmediği öne sürüldü.
- Spor
- 14.03.2019
- Gazete
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