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’ın 18 sayısı yenilgiyi önleyemedi

Cedi Osman’ın 18 sayısı yenilgiyi önleyemedi
NBA forması giyen , 106-99 kaybettikleri Philadelphia 76ers maçında 18 sayı ve 8 ribaunt üretti. Ev sahibi 76ers'ta Ben Simmons 26 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, Embiid de 17 sayı, 19 ribaunt, 5 asist, 4 blokla "double double"a imza attı. Cavaliers'ta Cedi Osman 18 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 2 top çalma ile oynadı.

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