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10 milyon dolarlık anlaşma

Japonya'da bulunan Fikret Orman’ın 10 milyon dolarlık anlaşma yaptığı öne sürüldü.

10 milyon dolarlık anlaşma
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Japonya'da yaptığı temaslar sonucunda 10 milyon dolarlık bir anlaşma yaptığı öğrenildi. Orman ayrıca Japonya'nın San-en NeoPhoenix basket takımıyla kardeş kulüp olmak için anlaşma sağladığı ortaya çıktı.

SÜPER LİG MAÇLARI
Başkan Fikret Orman'ın Kulüpler Birliği için de görüşmelerde bulunduğu gelen bilgiler arasında. Bu görüşmelerde Orman'ın tüm Süper Lig maçlarının Japonya'da naklen yayınlanması için anlaşmalar imzalayacağı da öğrenildi. Bu arada Orman dün Japonya Futbol Federasyonu CEO'su Suhara Kiyotaka ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

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