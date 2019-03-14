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'nin hedefindeki Diallo için ve da devrede

Fener'in istediği Metz'in 23 yaşındaki golcüsü için Fransız ekibi ve ’nın da devrede olduğu belirtildi.




F.Bahçe bu sezon gol konusunda çok sıkıntı çekti. Sarı-Lacivertli yönetim de sezonun bitimine 9 hafta kalmasına rağmen çalışmalara başladı. Fenerbahçe'nin hedefindeki isim ise Fransa 2. Ligi'de Metz forması giyen Habib Diallo... 23 yaşındaki Senegalli yıldız golcü için girişimlere başlandı.

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