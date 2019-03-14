F.Bahçe bu sezon gol konusunda çok sıkıntı çekti. Sarı-Lacivertli yönetim de sezonun bitimine 9 hafta kalmasına rağmen çalışmalara başladı. Fenerbahçe'nin hedefindeki isim ise Fransa 2. Ligi'de Metz forması giyen Habib Diallo... 23 yaşındaki Senegalli yıldız golcü için girişimlere başlandı.
- Spor
- 14.03.2019
- Gazete
Fenerbahçe'nin hedefindeki Diallo için Lyon ve Marsilya da devrede
Fener'in istediği Metz'in 23 yaşındaki golcüsü Habib Diallo için Fransız ekibi Lyon ve Marsilya’nın da devrede olduğu belirtildi.
F.Bahçe bu sezon gol konusunda çok sıkıntı çekti. Sarı-Lacivertli yönetim de sezonun bitimine 9 hafta kalmasına rağmen çalışmalara başladı. Fenerbahçe'nin hedefindeki isim ise Fransa 2. Ligi'de Metz forması giyen Habib Diallo... 23 yaşındaki Senegalli yıldız golcü için girişimlere başlandı.
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