Korkutan istatistik!

İstatistik bilimine büyük önem veren Fenerbaçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sivasspor'un İstanbul'da elde ettiği skorlardan dolayı rahatsız. Yiğidolar, İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-1, lider Başakşehir'i 1-0 ve Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Sivasspor İstanbul'da sadece G.Saray'a 4-2 kaybetti.
TOPU GEÇ GERİ ALIYOR
F.Bahçe, topu geri kazanma istatistiğinde 6. sırada yer alıyor. Kanarya, 12.1 saniye ortalamasıyla 6. sırada yer alırken listenin başında Beşiktaş var. Kartal, 11.1 saniye ile topu rakipten en erken alan takım konumunda. Trabzon'un 11.8 saniye ile 4. sırada olduğu sıralamada G.Saray (11.9) beşinci.
TOPU GEÇ GERİ ALIYOR
F.Bahçe, topu geri kazanma istatistiğinde 6. sırada yer alıyor. Kanarya, 12.1 saniye ortalamasıyla 6. sırada yer alırken listenin başında Beşiktaş var. Kartal, 11.1 saniye ile topu rakipten en erken alan takım konumunda. Trabzon'un 11.8 saniye ile 4. sırada olduğu sıralamada G.Saray (11.9) beşinci.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.