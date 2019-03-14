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ve oğlu yeni sezonda 'ta

’ın ve oğlu ile anlaştığı öne sürüldü. Rumen basınında yer alan haberde Razvan’ın , Mircae Lucescu’nun da direktörü olacağı belirtildi. İkiliyle 2 senelik sözleşme yapılacağı vurgulandı...



Beşiktaş için Romanya'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı... Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından Siyah-Beyazlı takımda yeni teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyor. Rumen basınından fanatik. ro satırlarına taşıdığı haberde, "Yılın bombası. Mircea Lucescu ve Razvan Lucescu Beşiktaş'ta" manşetini attı. Haberde Razvan Lucescu'nun sezon sonunda PAOK'tan ayrılarak Beşiktaş'a geleceği vurgulandı.

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