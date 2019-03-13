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  • 13.03.2019 16:43
  • Son Güncelleme: 13.03.2019 16:47

Son dakika: 'ın borcu belli oldu

Son dakika haberine göre 'ın 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle borcu açıklandı. Açıklanan borcun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğu belirtilirken, alacak rakamının ise 1 milyar 560 milyon 100 bin lira olduğu kaydedildi.

G.Saray'ın borcu açıklandı! Dudak uçuklatan rakam

Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğu açıklandı. Sarı-kırmızılı kulübün Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen mart ayı olağan divan kurulu toplantısında başkan yardımcısı Kaan Kançal, kulübün mali raporları hakkında bilgi verdi. Sunumunda sarı-kırmızılı kulübün borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğunu aktaran Kançal, alacaklarının ise 1 milyar 560 milyon 100 bin lira olduğunu kaydetti. Kaan Kançal, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon lira olduğunu dile getirdi.

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