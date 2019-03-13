13 Mart Bayern Münih - Liverpool maçı şifresiz canlı yayın ve Bayern Münih - Liverpool şifresiz veren kanallar listesi için haberimize göz atmanız yeterli olacaktır. Şampiyonlar Ligi favorileri olan Bayern Münih ve Liverpool Allianz Arena'da karşı karşıya geliyor. 0-0 biten ilk maçın rövanşında karşı karşıya gelecek olan takımlar üst tura yükselmek için sahada olacak. Peki, Bayern Münih Liverpool maçı ne zaman ve saat kaçta ekranda olacak? Alman temsilcisinde kırmızı kart cezası devam eden Thomas Müller, sarı kart cezası bulunan Kimmich ve sakatlıkları süren Robben ile Tolisso sahada yer alamayacak. Deplasman ekibinde cezası oyuncu bulunmazken sakatlıkları devam eden Chamberlain ile Gomez takıma arkadaşlarını sahada yalnız bırakacak.

Bayern Münih'ün 11'i: Neuer, Kimmich, Süle, Hummels, Alaba, Martinez, Thiago, Gnabry, James, Coman, Lewandowski.

Liverpool'un 11'i: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Keita, Mane, Salah, Firmino.

BAYERN MÜNİH, LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İngilizler'in, Alman deviyle oynayacağı karşılaşma saat 23.00'te başlayacak ve Beinsports1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Takvimspor canlı yayın sayfasında. Bayern Münih - Liverpool maçı şifresiz canlı yayın olarak aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

EKSİK OYUNCULAR KİMLER?

Alman temsilcisinde kırmızı kart cezası devam eden Thomas Müller, sarı kart cezası bulunan Kimmich ve sakatlıkları süren Robben ile Tolisso sahada yer alamayacak. Deplasman ekibinde cezası oyuncu bulunmazken sakatlıkları devam eden Chamberlain ile Gomez takıma arkadaşlarını sahada yalnız bırakacak.

Bayern Münih - Liverpool 9 kez karşılaştı

Daha önce 9 kez karşı karşıya gelen takımların mücadeleleri 5 kez beraberlikle tamamlanmıştı. Liverpool'un 3 galibiyetine karşılık 1 kez sahadan galibiyetle ayrılabilen Bayern Münih ikili rekabette rakibine yetişmek istiyor. Bireysel maç istatistikleri göz önüne alındığında iki takım da formda görüntüsüyle dikkat çekiyor. Ev sahibi ekip Bayern Münih son 10 mücadelesinde sadece 1 kez mağlup olurken Liverpool son 10 haftada hiç kaybetmedi.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

BUGÜN

Bayern Münih - Liverpool

Saat: 23.00

Barcelona - Lyon

Saat: 23.00

Arjen Robben: "Anfield en kötü olduğum yer"

Hollandalı oyuncu, bu gece oynanacak Liverpool - Bayern Münih maçı öncesi Anfield anılarından bahsetti.

Bayern Münih'ten Arjen Robben, salı günü Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak Liverpool maçı öncesinde ilginç açıklamalarda bulundu.

Chelsea forması giydiği dönemde sık sık rakip olarak sahaya çıktığı stadyumdan bahseden Hollandalı, Liverpool deplasmanındaki kötü anılarını anlattı.

Robben'in Chelsea'si 2005 ve 2007'de iki kez Liverpool'a Şampiyonlar Ligi yarı finalinde rakip olmuş, ancak iki seferde de elenmekten kurtulamamıştı.

Bayern Münih ilk maçta İngiltere'de istediğini aldı

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Liverpool, evinde ağırladığı Bayern Münih'le 0-0 berabere kaldı.

Anfield Road'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi Liverpool, golcüsü Mane ile birçok gol pozisyonundan yararlanamadı ve 13 Mart'ta Allianz Arena'da oynanacak rövanş öncesi avantajı Bayern'e kaptırdı.