Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz sözlerine şöyle başladı: Galatasaray'ı temsil eden herkese saygı göstermemiz gerekiyor. Buradaki gündemin ana maddesi mali divan öncesi siz genel kurul üyelerini mali açıdan bilgilendirmek. Maalesef insanların bir dikkat süreci var ve sizin de dikkatiniz dağılıyor. Asıl dinlememiz ve denetlememiz gereken mali konular arkaya itiliyor. Hiç kimseyi köfteye benzetmedim, neden üstünüze alınıyorsunuz? Hiçbiriniz köfteye benzemiyorsunuz. Ben kendime derim size yine demem.

EĞER BEKA SAVAŞI VARSA...

Galatasaray'ın CAS süreci hakkında konuşan Başkan Mustafa Cengiz, 'Ben Galatasaray Başkanı olarak ben beni eleştirenlerin de yanındayım. Galatasaray var olma mücadelesi gösteriyor. Eğer beka savaşı varsa, şu anda Galatasaray için var. CAS süresince çok hayati sınavlar verdik. Şu anda borsanın en değerli şirketiyiz. Bize karşı bütün tezgahlara rağmen, CAS'ta davayı kazandık' ifadelerini kullandı.