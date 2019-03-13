Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane yine pantolon gazisi!

Fransız teknik direktör Zinedine Zidane, Real Madrid'in Solari ile yollarını ayırmasının ardından, dokuz ay sonra yeniden takımın başına geçti. Zidane için yapılan resmi açıklamanın ardından kulüp binasında dün bir imza töreni düzenlendi.
Fransız teknik direktör Zinedine Zidane, Real Madrid'in Solari ile yollarını ayırmasının ardından, dokuz ay sonra yeniden takımın başına geçti. Zidane için yapılan resmi açıklamanın ardından kulüp binasında dün bir imza töreni düzenlendi.
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