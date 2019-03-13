Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane yine pantolon gazisi! Zinedine Zidane yeniden Real Madrid'de! Fransız teknik adam düzenlenen bir imza töreni ile dokuz ay sonra ikinci kez Real Madrid'in teknik adamlık koltuğuna oturdu. Ancak törende dikkat çeken başka bir detay vardı. O da daha önce pantolon kazaları ile adından söz ettiren Zidane'nın giydiği pantolon.

Fransız teknik direktör Zinedine Zidane, Real Madrid'in Solari ile yollarını ayırmasının ardından, dokuz ay sonra yeniden takımın başına geçti. Zidane için yapılan resmi açıklamanın ardından kulüp binasında dün bir imza töreni düzenlendi. HABERİN DEVAMI

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