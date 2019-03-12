CANLI| Juventus - Atletico Madrid

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'nun rövanş mücadeleleri Juventus - Atletico Madrid maçı ile devam ediyor. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Juventus, ikinci maçta taraftarı önünde tur şansı arıyor.
Juventus'un 11'i: Szczesny, Spinazzola, Chiellini, Bonucci, Cancelo, Emre Can, Bernardeschi, Pjanic, Matuidi, Mandzukic, Ronaldo.
Atletico Madrid'in 11'i: Oblak, Arias, Gimenez, Godin, Juanfran, Rodrigo, Saul, Lemar, Koke, Morata, Griezmann.
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