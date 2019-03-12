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  • 12.03.2019 23:05
  • Son Güncelleme: 12.03.2019 23:05

CANLI| Juventus - Atletico Madrid

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'nun rövanş mücadeleleri Juventus - Atletico Madrid maçı ile devam ediyor. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Juventus, ikinci maçta taraftarı önünde tur şansı arıyor.

CANLI| Juventus - Atletico Madrid

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'nun rövanş mücadeleleri Juventus - Atletico Madrid maçı ile devam ediyor. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Juventus, ikinci maçta taraftarı önünde tur şansı arıyor.


Juventus'un 11'i: Szczesny, Spinazzola, Chiellini, Bonucci, Cancelo, Emre Can, Bernardeschi, Pjanic, Matuidi, Mandzukic, Ronaldo.

Atletico Madrid'in 11'i: Oblak, Arias, Gimenez, Godin, Juanfran, Rodrigo, Saul, Lemar, Koke, Morata, Griezmann.

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