Oğuzhan’la da yollar ayrılacak

Beşiktaş Yönetimi'nin sezon sonunda Oğuzhan Özyakup ile de yollarını ayırması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun bu sezon kadroda az şans bulması ve performansındaki düşüş nedeniyle Siyah-Beyazlı yönetimin gelecek tekliflerin değerlendirileceği gelen bilgiler arasında.