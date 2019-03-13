Beşiktaş Yönetimi'nin sezon sonunda Oğuzhan Özyakup ile de yollarını ayırması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun bu sezon kadroda az şans bulması ve performansındaki düşüş nedeniyle Siyah-Beyazlı yönetimin gelecek tekliflerin değerlendirileceği gelen bilgiler arasında.
- Spor
- 13.03.2019
- Gazete
Oğuzhan’la da yollar ayrılacak
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