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Oğuzhan’la da yollar ayrılacak

Oğuzhan’la da yollar ayrılacak
Beşiktaş Yönetimi'nin sezon sonunda Oğuzhan Özyakup ile de yollarını ayırması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun bu sezon kadroda az şans bulması ve performansındaki düşüş nedeniyle Siyah-Beyazlı yönetimin gelecek tekliflerin değerlendirileceği gelen bilgiler arasında.

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