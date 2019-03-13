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, Metz’in Senegalli golcüsü Diallo'ya kancayı attı

Scout ekibinin devre arasında tavsiye ettiği , sezon sonunda gelecek. 'ın beğenmesine rağmen canlı izleyemediği için onay veremediği Habib Diallo , alınacak yıldız santrforun kadrodaki alternatifi olacak.



Fenerbahçe, önümüzdeki sezon en az 2, Soldado'nun tatımda kalmaması durumunda ise 3 forvet transferi yapması planlanıyor. Bu golcü transferlerinden birisi yıldız, diğeri ise scout transferi olarak planlanıyor. Fenerbahçe scout ekibinin tavsiye ettiği oyuncunun Senegalli Habib Diallo olduğu öğrenildi.

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