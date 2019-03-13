Fenerbahçe, önümüzdeki sezon en az 2, Soldado'nun tatımda kalmaması durumunda ise 3 forvet transferi yapması planlanıyor. Bu golcü transferlerinden birisi yıldız, diğeri ise scout transferi olarak planlanıyor. Fenerbahçe scout ekibinin tavsiye ettiği oyuncunun Senegalli Habib Diallo olduğu öğrenildi.
- Spor
- 13.03.2019
- Gazete
Fenerbahçe, Metz’in Senegalli golcüsü Diallo'ya kancayı attı
Scout ekibinin devre arasında tavsiye ettiği Habib Diallo, sezon sonunda gelecek. Ersun Yanal'ın beğenmesine rağmen canlı izleyemediği için onay veremediği Habib Diallo , alınacak yıldız santrforun kadrodaki alternatifi olacak.
Fenerbahçe, önümüzdeki sezon en az 2, Soldado'nun tatımda kalmaması durumunda ise 3 forvet transferi yapması planlanıyor. Bu golcü transferlerinden birisi yıldız, diğeri ise scout transferi olarak planlanıyor. Fenerbahçe scout ekibinin tavsiye ettiği oyuncunun Senegalli Habib Diallo olduğu öğrenildi.
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