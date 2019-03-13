Barcelona, Lyon'a gol olup yağdı!

Fransa'da oynanan ve 0-0 sona eren ilk maç sonrası Nou Camp'ta Lyon'u ağırlayan Barcelona rövanş karşılaşmasında Fransız ekibini 5-1 mağlup etti. Katalan devine zaferi getiren golleri, 18 (penaltıdan) ve 78. dakikalarda Messi, 31'de Coutinho, 81. dakikada Pique ve 87'de Dembele kaydetti. Lyon'un tek sayısı ise 58. dakikada Tousart'tan geldi. Bu sonuçla İspanyol devi adını çeyrek finale yazdırdı...







