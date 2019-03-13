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  • 14.03.2019 01:07
  • Son Güncelleme: 14.03.2019 01:07

, 'a gol olup yağdı!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında , Fransız temsilcisi 'u kaldığı ilk mücadelenin rövanşında 5-1'le geçerek adını yazdırdı.

Barcelona, Lyon'a gol olup yağdı!

'da oynanan ve sona eren ilk maç sonrası 'ta 'u ağırlayan rövanş karşılaşmasında Fransız ekibini 5-1 mağlup etti. Katalan devine zaferi getiren golleri, 18 (penaltıdan) ve 78. dakikalarda Messi, 31'de Coutinho, 81. dakikada Pique ve 87'de Dembele kaydetti. Lyon'un tek sayısı ise 58. dakikada Tousart'tan geldi. Bu sonuçla İspanyol devi adını yazdırdı...


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