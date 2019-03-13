Liverpool, Bayern Münih'i Allianz Arena'da 3 golle geçti! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşandı. İngiliz ekibi Liverpool ilk ayağı 0-0 biten mücadelenin rövanşında Alman temsilcisi Bayern Münih'i 3-1 yenmeyi başardı. Liverpool'un golleri Mane(2) ve Van Djik'den geldi. Bayern Münih'in tek golünü ise Liverpool'un savunma oyuncusu Matip kendi kalesine attı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu'nda Bayern Münih sahasında İngiliz ekibi Liverpool'u konuk etti. Mücadeleyi 3-1 kazanmayı başaran Liverpool adını çeyrek finale yazdırdı. İngiltere'de oynanan maçta ekipler kalecileri geçemezken, mücadele 0-0 eşitlikle sona ermişti.



Allianz Arena'da oynanan mücadelede Liverpool'a turu getiren golleri; Mane (2) ve Dijk attı. Bayern'in tek golünü ise Matip kendi kalesine attı. Bayern Münih'in ilk 11'i: Neuer, Rafinha, Sule, Hummels, Alaba, Javi Martinez, Thiago, Gnabry, James Rodriguez, Ribery, Lewandowski. Liverpool'un ilk 11'i: Alisson, Robertson, Virgil van Dijk, Matip, Alexander-Arnold, Wijnaldum, Henderson, Milner, Mane, Salah, Firmino. TÜM MANŞETLER