Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 13.03.2019 19:22
  • Son Güncelleme: 13.03.2019 19:22

Baba - oğul Lucescu 'a geliyor!

Rumen basını, 'ın teknik direktörlük için ve oğlu ile anlaşmak üzere olduğunu iddia etti. Habere göre Mircea Lucescu sportif direktör, oğlu Razvan Lucescu ise teknik direktör olacak.

Baba - oğul Beşiktaş'a geliyor!

'in gelecek sezon A 'la anlaşmasının ardından teknik direktörlük için arayışlarını sürdüren için Romanya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Romanya'da haftalık yayınlanan Fanatik dergisinin haberine göre Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ve oğlu Razvan Lucescu ile yaptığı görüşmelerde büyük ilerleme kaydetti. Görüşmelerde Mircea Lucescu'nunsportif direktör, oğlu Razvan Lucescu'nun ise teknik direktör olacağı yönünde planlama yapıldı. Siyah-Beyazlılar'ın ikiliyle yıllık 2'şer milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.

Razvan Lucescu'nun şu an PAOK'la şampiyonluk yolunda olmasından ötürü anlaşmanın sezon sonunda resmiyete döküleceği kaydedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriBaba - oğul Lucescu Beşiktaş'a geliyor!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri