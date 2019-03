UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu gece Barcelona - Lyon maçı büyük bir heyecana sahne olacak. Fransa'da oynanan ve 0-0 ilk maçın rövanşında İspanya temsilcisi Barcelona kendi evinde turu geçmek için sahaya çıkacak. TSİ saati ile 23.00'te başlayacak olan Barcelona - Lyon maçı BeIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Maçı internetten izlemek isteyen üyeler ise BeIN Connect vasıtasıyla seyredebilirler. Barcelona - Lyon maçı şifresiz veren kanallar listesi ile Barcelona - Lyon maçı şifresiz canlı yayın izleme linkini Takvimspor aracılığıyla sizlere taşıyoruz. Linke tıklayarak maçı canlı olraka takip edebilirsiniz.

Barcelona - Lyon Maçı Muhtemel 11'ler

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Gerard Pique, Samuel Umtiti, Jordi Alba, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Arturo Vidal, Lionel Messi, Coutinho, Luis Suarez

Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy, Ndombele, Aouar, Traore, Nabil Fekir, Memphis Depay, Dembele

BARCELONA - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Barcelona'nın konuğu Lyon. Nou Camp Stadı'nda oynanacak maçı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Yardımcılıklarını ise Pawel Sokolnicki ile Tomasz Listkiewicz yapacak. Maçın VAR hakemi ise Pawel Raczkowski. TSİ 23.00'da başlayacak olan Barcelona - Lyon maçı BeIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Maçı internetten izlemek isteyen üyeler ise BeIN Connect vasıtasıyla seyredebilirler. Maçı yayınlayan diğer ulusal kanallar ise şöyle;

BARCELONA LYON MAÇINI YAYINLAYAN KANALLARIN LİSTESİ

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALE YÜKSELENLER

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta oynanan maçlar ile 4 takım turu geçmişti. Ajax'ın Real Madrid'i deplasmanda 4-1 yenerek turu geçmesi büyük süpriz olmuştu. Dün akşam oynanan karşılaşmalar sonrasında Juventus ile Manchester City son sekize kaldılar. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak iki maç ile 8 çeyrek finalist kesinleşmiş olacak. İşte turu geçenler...

Ajax , Tottenham , Manchester United, Porto, Juventus, Manchester City

Barcelona (0)/ (0) Lyon

Bayern Münih (0)/ (0) Liverpool

ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Bu akşam oynanacak iki karşılaşma ile son sekiz takımın belli olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri 15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 14:00'te başlayacak olan kura çekimiyle belli olacak.

BARCELONA - LYON MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER VE EKSİKLER

Barcelona'da sakat olan Rafinha bu akşam Lyon maçında forma giyemeyecek. Ousmane Dembele ve Vermaelen'in durumu ise şüpheli. Lyon'da ise Rafael ve Marcelo'nun durumu maç saatinde belli olacak. Cezası sona eren Nabil Fekir kadroda yer alacak. Maçta oynaması muhtemel ilk onbirler ise şöyle