Bugünkü
Takvim

Nwakaeme atıyorsa sorun yok

Bordo-mavililer Nwakaeme’nin gol attığı 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik elde etti. 1.410 dakika sahada kalan yıldız futbolcu 7 gole imza atarken, 4 de asist yaptı...

Nwakaeme atıyorsa sorun yok
Trabzon'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakeme, attığı gollerle takımını sırtlıyor. Trabzonspor, Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin gol attığı maçları ise kaybetmedi. Bordomavililer Nwakaeme'nin gol attığı 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik elde etti. Söz konusu maçlarda ise Trabzonspor 11 puan hanesine yazdırdı.

G.SARAY VE PAŞA'YA 2'ŞER GOL
Nwakeme, Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 yendiği maçta iki gole imza atarken Beşiktaş ile 2-2 biten maçta da 1 kez fileleri havalandırdı. 4-1 kazanılan Rize maçında 1 gol atan Nijeryalı, Kasımpaşa'ya 2 ve Akhisar'ı da 1 kez üzdü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriNwakaeme atıyorsa sorun yok
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri