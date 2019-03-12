Nwakaeme atıyorsa sorun yok Bordo-mavililer Nwakaeme’nin gol attığı 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik elde etti. 1.410 dakika sahada kalan yıldız futbolcu 7 gole imza atarken, 4 de asist yaptı...

Trabzon'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakeme, attığı gollerle takımını sırtlıyor. Trabzonspor, Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin gol attığı maçları ise kaybetmedi. Bordomavililer Nwakaeme'nin gol attığı 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik elde etti. Söz konusu maçlarda ise Trabzonspor 11 puan hanesine yazdırdı.



G.SARAY VE PAŞA'YA 2'ŞER GOL

Nwakeme, Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 yendiği maçta iki gole imza atarken Beşiktaş ile 2-2 biten maçta da 1 kez fileleri havalandırdı. 4-1 kazanılan Rize maçında 1 gol atan Nijeryalı, Kasımpaşa'ya 2 ve Akhisar'ı da 1 kez üzdü.