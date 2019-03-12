tarihinde en kötü sezonunu yaşayan, ligin tamamlanmasınamaç kala zor duruma düşmemek için puan hesaplamaları yapıyor.maçıniçerde,dışarda. Önceki yıllardaki düşme barajları baz alındığındaen azpuan toplaması gerek. Bunun için degalibiyete ihtiyacı var.