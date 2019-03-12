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'ye 4 galibiyet şart!

Önceki yıllardaki küme düşme barajları baz alındığında şu anda 28 puanı olan ’nin 40 puana ulaşması gerekiyor. Alınacak 4 galibiyet Fenerbahçe için sınır! 5 galibiyete ulaşırsa garanti olacak. İç saha maçlarında fire vermezse deplasman puanına gerek kalmayacak.



SÜPER Lig tarihinde en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, ligin tamamlanmasına 9 maç kala zor duruma düşmemek için puan hesaplamaları yapıyor. 9 maçın 5'i içerde, 4'ü dışarda. Önceki yıllardaki düşme barajları baz alındığında Fenerbahçe'nin en az 40 puan toplaması gerek. Bunun için de 4 galibiyete ihtiyacı var.

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vatandaş vatandaş

şu aan düşme hattındaki bir takım 4 maç alacak hadi beş olsun avrupaya gidecek.şakamısınız siz.hadi 5 maç aldı avrupaya gitti.ne yapar bu takım avrupada vizyonmu yapacak ha gidip eyfel kulesinimi seyredecek.

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cevapla 12.03.2019 09:17
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