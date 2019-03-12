Tecrübeli çalıştırıcı, "İlk yarıda iyi değildik. İkinci yarıda oyuncularım zevk verdi" diye konuştu...Terim, "maçından bu yana esasında çok bir şey değişmedi. Muhakkak ki aradaki puan farkı fazlalaşırsa kaybetme krediniz azalır. Bugün oyuncularımızla konuşurken, bu minvalde konuştuk." diye konuştu."Kazandığımız için mutluyum. İlk yarı oyun kalitemiz yukarıda değildi. İkinci yarı için aynı şeyi söyleyemeyiz.. Attıklarından fazlasını da kaçırdılar" şeklinde konuştu.hoca bir soru üzerine, "Harikasınız! 5-0 kazanmış bir takıma, istatistik olarak kaç şut atıldı diye soruyorsunuz. Başka istatistiklere bakmanız gerekiyor. Mesela hangi oyuncu sahada hakemi kaç defa aldatıyor" dedi.Everton'dan kiraladığıdevlerin takibinde... Avrupa medyasındaki haberlere göre Nijeryalı yıldızıdışında,'un istediği belirtildi. Habere göre İngiliz temsilcisi Everton, bu transfer için 20 milyon sterlin isteyecek.yıldızı6 maç sonra golle tanıştı.