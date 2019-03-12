Tecrübeli çalıştırıcı, "İlk yarıda iyi değildik. İkinci yarıda oyuncularım zevk verdi" diye konuştu...
Fatih Terim, "Erzurum maçından bu yana esasında çok bir şey değişmedi. Muhakkak ki aradaki puan farkı fazlalaşırsa kaybetme krediniz azalır. Bugün oyuncularımızla konuşurken, bu minvalde konuştuk. Galatasaray pes etmez, kabullenmez, geri durmaz" diye konuştu.
ZEVK VERDİLER VE ALDILAR
Terim, "Kazandığımız için mutluyum. İlk yarı oyun kalitemiz yukarıda değildi. İkinci yarı için aynı şeyi söyleyemeyiz. Daha zevk verdiler, kendileri de zevk aldılar. Attıklarından fazlasını da kaçırdılar" şeklinde konuştu.
BAŞKA İSTATİSTİKLERE BAKIN!
Fatih hoca bir soru üzerine, "Harikasınız! 5-0 kazanmış bir takıma, istatistik olarak kaç şut atıldı diye soruyorsunuz. Başka istatistiklere bakmanız gerekiyor. Mesela hangi oyuncu sahada hakemi kaç defa aldatıyor" dedi.
ONUN İÇİN DEVLER SIRADA
Cimbom'un Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru devlerin takibinde... Avrupa medyasındaki haberlere göre Nijeryalı yıldızı Fransız devi Paris Saint Germain dışında, Napoli, Marsilya, Monaco ve Dortmund'un istediği belirtildi. Habere göre İngiliz temsilcisi Everton, bu transfer için 20 milyon sterlin isteyecek. Galatasaray'ın yıldızı Onyekuru 6 maç sonra golle tanıştı.
Fatih Terim, "Erzurum maçından bu yana esasında çok bir şey değişmedi. Muhakkak ki aradaki puan farkı fazlalaşırsa kaybetme krediniz azalır. Bugün oyuncularımızla konuşurken, bu minvalde konuştuk. Galatasaray pes etmez, kabullenmez, geri durmaz" diye konuştu.
ZEVK VERDİLER VE ALDILAR
Terim, "Kazandığımız için mutluyum. İlk yarı oyun kalitemiz yukarıda değildi. İkinci yarı için aynı şeyi söyleyemeyiz. Daha zevk verdiler, kendileri de zevk aldılar. Attıklarından fazlasını da kaçırdılar" şeklinde konuştu.
BAŞKA İSTATİSTİKLERE BAKIN!
Fatih hoca bir soru üzerine, "Harikasınız! 5-0 kazanmış bir takıma, istatistik olarak kaç şut atıldı diye soruyorsunuz. Başka istatistiklere bakmanız gerekiyor. Mesela hangi oyuncu sahada hakemi kaç defa aldatıyor" dedi.
ONUN İÇİN DEVLER SIRADA
Cimbom'un Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru devlerin takibinde... Avrupa medyasındaki haberlere göre Nijeryalı yıldızı Fransız devi Paris Saint Germain dışında, Napoli, Marsilya, Monaco ve Dortmund'un istediği belirtildi. Habere göre İngiliz temsilcisi Everton, bu transfer için 20 milyon sterlin isteyecek. Galatasaray'ın yıldızı Onyekuru 6 maç sonra golle tanıştı.
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