Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester City sahasında Schalke 04'ü konuk edecek. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Manchester City, bu kez evinde galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Manchester City Schalke 04 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

12 Mart Manchester City - Schalke 04 maçı şifresiz veren kanallar listesi

Manchester City Schalke 04 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Manchaster City son 16 turu ilk maçında 3-2 deplasmanda yendiği Schalke 04 ile bu kez kendi sahasında karşılaşacak. Yukarıdaki bağlantıdan karşılaşmanın canlı yayın bilgilerine ulaşabilirsiniz. 12 Mart Salı günü saat 23:00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

Manchester City: Ederson, Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko, B.Silva, Gundogan, D. Silva, Sterling, Aguero, Leroy Sane

Schalke 04: Fahrmann, Mattondo, Stambouli, S. Sane, Nastasic, Oczipca, McKennie, Serdar, Bentaleb, Mendyl, Uth

MANCHESTER CİTY'DE İLKAY KRİZİ

Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan Manchester City, İlkay Gündoğan kriziyle çalkalanıyor. Takımın başarılı menajeri Pep Guardiola, basın mensuplarına yaptığı son açıklamada Türk asıllı Alman futbolcuya sitem etti.

Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturanManchester City'de İlkay Gündoğan krizi yaşanıyor. Sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan fakat henüz kontratını yenilemeyen yıldız isimle ilgili olarak takımın menajeri Pep Guardiola'dan flaş bir açıklama geldi.

28 yaşındaki merkez orta sahanın geleceği hakkında konuşan başarılı teknik adam, "Daha önce de söylediğim gibi kendisiyle devam etmek istiyoruz ama bu hem kulübe hem de ona bağlı bir şey. Umarım kalır. Ben de onun kalmasını tercih ederim ama onun da bunu istediğini hissetmem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İlkay için "Eğer kalmak istemiyorsa gitmeli." diyen Guardiola, "Bizimle bir yıl daha kontratı var. Şayet sözleşmesini uzatacaksa kendisiyle görüşeceğiz." şeklinde konuştu.



Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maç programı

12 Mart Salı

Manchester City - Schalke

Saat: 23.00

Juventus - Atletico Madrid

Saat: 23.00

13 Mart Çarşamba

Bayern Münih - Liverpool

Saat: 23.00

Barcelona - Lyon

Saat: 23.00

Manchester City - Schalke

Yayın: beIN Sports 2

Juventus - Atletico Madrid

Yayın: beIN Sports 1