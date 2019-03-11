Bugünkü
Takvim

Rizespor 3 attı nefes aldı

Sahasında ’u (2) ve Samudio’nun golleriyle deviren ekibi çok kritik bir 3 puan aldı... Konuk ekip ise yönetiminde ilk yenilgisini yaşadı.

Rizespor 3 attı nefes aldı
Düşme bölgesinden kurtulmak isteyen Çaykur Rizespor sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 yenerek derin bir nefes aldı. Çok üstün bir oyun sergileyen Karadeniz ekibi 22. dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle 1-0 öne geçti. 56. dakikada Brian Samudio sahne aldı fark 2'ye çıktı. Çaykur Rizespor 66. dakikada penaltı kazandı. Vedat Muriqi skoru belirledi: 3-0. Ev sahibi ekip puanını 31'e yükseltirken, Kayserispor ise Hikmet Karaman yönetiminde ligde ilk yenilgisini aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriRizespor 3 attı nefes aldı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri