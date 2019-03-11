Düşme bölgesinden kurtulmak isteyen Çaykur Rizespor sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 yenerek derin bir nefes aldı. Çok üstün bir oyun sergileyen Karadeniz ekibi 22. dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle 1-0 öne geçti. 56. dakikada Brian Samudio sahne aldı fark 2'ye çıktı. Çaykur Rizespor 66. dakikada penaltı kazandı. Vedat Muriqi skoru belirledi: 3-0. Ev sahibi ekip puanını 31'e yükseltirken, Kayserispor ise Hikmet Karaman yönetiminde ligde ilk yenilgisini aldı.
- Spor
- 11.03.2019
- Gazete
Rizespor 3 attı nefes aldı
Sahasında Kayserispor’u Vedat Muriqi (2) ve Samudio’nun golleriyle deviren Karadeniz ekibi çok kritik bir 3 puan aldı... Konuk ekip ise Hikmet Karaman yönetiminde ilk yenilgisini yaşadı.
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