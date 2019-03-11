Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında mücadele edecek. Galatasray ile Antalyaspor, Süper Lig'de oynayacakları maçla 46. kez karşı karşıya gelecek. Lider Başakşehir'in 11 puan gerisinde 2. sırada yer alan Galatasaray, Antalyaspor'u taraftarı önünde yenerek Başakşehir ile arasındaki puan farkını indirmek istiyor. Peki, Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Antalyaspor maçının detayları...

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 25. hafta kapanış maçında mücadele edecek Galatasaray ile Antalyaspor arasındaki maç bugün saat 20.00'de başlayacak. Türk Telekom Stadı'nda Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Mücadelenin Dördüncü hakemi Bahattin Çınar olacak.

Galatasaray - Antalyaspor maçının VAR hakemi ise Serkan Çınar.

46. RANDEVU

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de bugün 46. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 27, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 85 golüne, rekabetteki son 5 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan maçı Galatasaray 1-0 kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki takımın İstanbul'da yaptığı 22 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 13-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 maçta da berabere kaldı.

Galatasaray'ın İstanbul'daki 42 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi.

Geçen sezon İstanbul'daki maçta Galatasaray 3-0 galip geldi.

Galatasaray, deplasmanda genelde başarılı sonuçlar aldığı Antalyaspor'a, sahasında ise 1984-1985'te 2-1, 1994-1995'te 3-0, 1995-1996 ve 2009-2010 sezonlarında 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 10 lig maçının 4'ünü Galatasaray, birini Antalyaspor kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti.

LİNNES KART SINIRINDA

Galatasaraylı futbolcu Martin Linnes, Antalyaspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Norveçli sağ bek, bugünkü karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 26. haftada deplasmanda Bursaspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte, arka çapraz bağında esneme tespit edilen Japon sol bek Yuto Nagatomo'nun Antalyaspor'a karşı oynaması beklenmiyor.

LİGDE 10 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 10 maçtır kaybetmiyor.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 6 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

SAHASINDA MAĞLUBİYETİ UNUTTU

Süper Lig'de iç sahada mevcut en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 31 maçta mağlup olmadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, evindeki son 31 lig maçının 26'sını kazanıp 5'inde berabere kaldı.