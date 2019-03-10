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  • 10.03.2019 23:24
  • Son Güncelleme: 10.03.2019 23:30

Karius'a şok! Taraftarlar sevgilisinin gözü önünde...

'ın 'la karşılaştığı maçta hatalı gol yiyen , topla buluştuğu anlarda siyah-beyazlı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Karius'a şok! Taraftarlar sevgilisinin gözü önünde...

, 'in 25. haftasında sahasnda 'u ağırladı.

Mücadelenin iyi başlayan Beşiktaş ilerleyen dakikalarda Karius'un üzerine gelen topu tutaması sonucu kalesinde gol gördü.

HATALI GOL YEDİ TARAFTAR ISLIKLADI
Alman kaleci Ömer Ali Şahiner'in şutunda topu ellerinin arasından kaçırdı ve Konyaspor'un beraberlik golünü atmasına sebebiyet verdi.

Bu pozisyona çok sinirlenen Beşiktaş taraftarı, 'a top geldiği anda Alman kaleciyi ıslıkladı.

Kız arkadaşının tribünden takip ettiği mücadelede ıslıklanan Karius, Beşiktaş formasıyla 36. kez gol yedi.

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