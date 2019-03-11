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  • 11.03.2019 17:46
  • Son Güncelleme: 11.03.2019 17:46

yeniden 'la anlaştı

İspanya La Liga'da kötü günler geçiren ve Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a elenen 'in teknik direktörlük için 'la anlaştığı iddia edildi.

İşte Real Madrid'in yeni teknik direktörü

İspanya'da yayın yapan La Sexta'nın haberine göre ile arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı.

Zidane'ın Real'e evet dediği belirtilirken şu anki teknik direktör Hernan Solari'yle ayrılığın bu akşam açıklanacağı öne sürüldü.

Real Madrid Zidane yönetiminde art arda 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmıştı.

Geçen sezonun bitiminin ardından sürpriz bir şekilde istifa eden Zidane'ın ardından Crisitano Ronaldo da Juventus'a transfer olmuştu.

Zidane'ın yanı sıra yine takımla adı anılan Mourinho'yu ise bazı oyuncuların istemediği öğrenildi.

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