haftasındacumartesi gecesi2. yarıyı domine ettiğimaçta lidermağlup olantehlikeli bölgedenbir türlü uzaklaşamıyor.Taraftarın çokistediğitakımın başına getirilsede, kötüsonuçları bir tarafakoyup beklenen yükselişigerçekleştiremedi.takımın başına geldiğindedemişti. Lider olmak bir yana takım tehlikeli bölgenin dışına çıkamadı.ileresmi maçta sadecegalibiyete imza atıldı.kupadakarşı.sadece 3galibiyetalındı.maçta da mağlup olunarakelendi.de elenerekveda etti.basit hatalar geleneğineyine son verilemedi.Bu yüzdeniyi oynadığı ve kazandığımaçlarda bileçok zorlandı. Golcüproblemi ve mental sıkıntıyine olduğu gibiduruyor...