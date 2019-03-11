Süper Lig'in 25. haftasında cumartesi gecesi 2. yarıyı domine ettiği maçta lider Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, tehlikeli bölgeden bir türlü uzaklaşamıyor. Taraftarın çok istediği Ersun Yanal takımın başına getirilse de Fenerbahçe, kötü sonuçları bir tarafa koyup beklenen yükselişi gerçekleştiremedi.
FENER HALA KABUS GÖRÜYOR
Yanal takımın başına geldiğinde "2. yarının lideri olacağız" demişti. Lider olmak bir yana takım tehlikeli bölgenin dışına çıkamadı. Yanal ile 15 resmi maçta sadece 6 galibiyete imza atıldı. 1'i kupada Giresun'a karşı.
KUPADA ÜMRANİYE ŞOKU
Ligde sadece 3 galibiyet alındı. Türkiye Kupası'nda Ümraniye'ye 2 maçta da mağlup olunarak elendi. Fenerbahçe Zenit'e de elenerek Avrupa'ya veda etti.
İYİ OYNASA DA ZORLANIYOR
Savunmada basit hatalar geleneğine yine son verilemedi. Bu yüzden Fenerbahçe iyi oynadığı ve kazandığı maçlarda bile çok zorlandı. Golcü problemi ve mental sıkıntı yine olduğu gibi duruyor...
FENER HALA KABUS GÖRÜYOR
Yanal takımın başına geldiğinde "2. yarının lideri olacağız" demişti. Lider olmak bir yana takım tehlikeli bölgenin dışına çıkamadı. Yanal ile 15 resmi maçta sadece 6 galibiyete imza atıldı. 1'i kupada Giresun'a karşı.
KUPADA ÜMRANİYE ŞOKU
Ligde sadece 3 galibiyet alındı. Türkiye Kupası'nda Ümraniye'ye 2 maçta da mağlup olunarak elendi. Fenerbahçe Zenit'e de elenerek Avrupa'ya veda etti.
İYİ OYNASA DA ZORLANIYOR
Savunmada basit hatalar geleneğine yine son verilemedi. Bu yüzden Fenerbahçe iyi oynadığı ve kazandığı maçlarda bile çok zorlandı. Golcü problemi ve mental sıkıntı yine olduğu gibi duruyor...
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