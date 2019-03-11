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'ye da çare olmadı!

15 resmi maçta 6 galibiyet aldı. Ziraat Türkiye Kupası’nda Ümraniye şoku yaşandı. Avrupa’ya veda edildi. Devre arasında 5 transfer yapıldı. 2. yarının lideri olmak bir yana takım düşme hattından uzaklaşamadı.

Verdiği sözler 'Yanal' oldu!
'in 25. haftasında cumartesi gecesi 2. yarıyı domine ettiği maçta lider Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, tehlikeli bölgeden bir türlü uzaklaşamıyor. Taraftarın çok istediği Ersun Yanal takımın başına getirilse de Fenerbahçe, kötü sonuçları bir tarafa koyup beklenen yükselişi gerçekleştiremedi.



FENER HALA KABUS GÖRÜYOR
Yanal takımın başına geldiğinde "2. yarının lideri olacağız" demişti. Lider olmak bir yana takım tehlikeli bölgenin dışına çıkamadı. Yanal ile 15 resmi maçta sadece 6 galibiyete imza atıldı. 1'i kupada Giresun'a karşı.



KUPADA ÜMRANİYE ŞOKU
Ligde sadece 3 galibiyet alındı. Türkiye Kupası'nda Ümraniye'ye 2 maçta da mağlup olunarak elendi. Fenerbahçe Zenit'e de elenerek Avrupa'ya veda etti.



İYİ OYNASA DA ZORLANIYOR
Savunmada basit hatalar geleneğine yine son verilemedi. Bu yüzden Fenerbahçe iyi oynadığı ve kazandığı maçlarda bile çok zorlandı. Golcü problemi ve mental sıkıntı yine olduğu gibi duruyor...

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