Süper Lig puan durumu tablosuna göre Başakşehir 57 puanla lider konumda bulunuyor. Bugün ve yarın oynanacak maçlar ile birlikte sona erecek 25. hafta fikstürü sonuçlarına göre puan durumu tablosu değişti. Şampiyonluk yolunda lider Başakşehir'in peşinde en yakın takipçisi Galatasaray 46 puanla 2. sırada bulunuyor. Peki, Süper Lig'de puan durumu tablosuna göre hangi takım kaçıncı sırada? İşte Süper Lig 25. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu tablosu...
SÜPER LİG PUAN DURUMU (25. HAFTA)
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Başakşehir
|25
|17
|6
|2
|40
|12
|28
|57
|2
|Galatasaray
|24
|13
|7
|4
|47
|25
|22
|46
|3
|Beşiktaş
|24
|11
|8
|5
|47
|32
|15
|41
|4
|Trabzonspor
|25
|11
|7
|7
|44
|36
|8
|40
|5
|Konyaspor
|24
|8
|11
|5
|30
|25
|5
|35
|6
|Yeni Malatyaspor
|25
|9
|7
|9
|34
|32
|2
|34
|7
|Sivasspor
|25
|9
|7
|9
|37
|37
|0
|34
|8
|Alanyaspor
|25
|10
|4
|11
|28
|30
|-2
|34
|9
|Kayserispor
|24
|8
|8
|8
|23
|30
|-7
|32
|10
|Antalyaspor
|24
|9
|5
|10
|26
|36
|-10
|32
|11
|Ankaragücü
|25
|9
|4
|12
|26
|38
|-12
|31
|12
|Kasımpaşa
|24
|9
|3
|12
|41
|46
|-5
|30
|13
|Rizespor
|24
|6
|10
|8
|32
|33
|-1
|28
|14
|Fenerbahçe
|25
|6
|10
|9
|30
|36
|-6
|28
|15
|Bursaspor
|25
|5
|13
|7
|22
|28
|-6
|28
|16
|Göztepe
|24
|8
|2
|14
|26
|33
|-7
|26
|17
|BB Erzurumspor
|25
|4
|10
|11
|26
|34
|-8
|22
|18
|Akhisarspor
|25
|5
|6
|14
|25
|41
|-16
|21
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (25. HAFTA)
8 MART CUMA
Sivasspor - Yeni Malatyaspor: 2 - 0
9 MART CUMARTESİ
Trabzonspor - Akhisarspor: 2 - 1
Başakşehir - Fenerbahçe: 2 -1
Ankaragücü - Bursaspor: 0 - 0
10 MART PAZAR
Göztepe - Kasımpaşa:
Rizespor - Kayserispor:
Beşiktaş - Konyaspor:
11 MART PAZARTESİ
Galatasaray - Antalyaspor:
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