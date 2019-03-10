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  • 10.03.2019 17:32
  • Son Güncelleme: 10.03.2019 17:32

TFF puan durumu: 2019 ve güncel puan durumu

'de puan durumu tablosu merak ediliyor. 2018-2019 sezonunun bitmesine 10 hafta kala puan durumu karıştı. Lider Başakşehir en yakın takipçisi Galatasaray'ın 11 puan üstünde bulunuyor. Peki, tablosuna göre hangi takım kaçıncı sırada? İşte ve puan durumu tablosu...

Süper Lig puan durumu

puan durumu tablosuna göre Başakşehir 57 puanla lider konumda bulunuyor. Bugün ve yarın oynanacak maçlar ile birlikte sona erecek 25. hafta fikstürü sonuçlarına göre puan durumu tablosu değişti. Şampiyonluk yolunda lider Başakşehir'in peşinde en yakın takipçisi Galatasaray 46 puanla 2. sırada bulunuyor. Peki, Süper Lig'de puan durumu tablosuna göre hangi takım kaçıncı sırada? İşte ve güncel puan durumu tablosu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (25. HAFTA)

O G B M A Y AV P
1 Başakşehir 25 17 6 2 40 12 28 57
2 Galatasaray 24 13 7 4 47 25 22 46
3 Beşiktaş 24 11 8 5 47 32 15 41
4 Trabzonspor 25 11 7 7 44 36 8 40
5 Konyaspor 24 8 11 5 30 25 5 35
6 Yeni Malatyaspor 25 9 7 9 34 32 2 34
7 Sivasspor 25 9 7 9 37 37 0 34
8 Alanyaspor 25 10 4 11 28 30 -2 34
9 Kayserispor 24 8 8 8 23 30 -7 32
10 Antalyaspor 24 9 5 10 26 36 -10 32
11 Ankaragücü 25 9 4 12 26 38 -12 31
12 Kasımpaşa 24 9 3 12 41 46 -5 30
13 Rizespor 24 6 10 8 32 33 -1 28
14 Fenerbahçe 25 6 10 9 30 36 -6 28
15 Bursaspor 25 5 13 7 22 28 -6 28
16 Göztepe 24 8 2 14 26 33 -7 26
17 BB Erzurumspor 25 4 10 11 26 34 -8 22
18 Akhisarspor 25 5 6 14 25 41 -16 21


SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (25. HAFTA)

8 MART CUMA

Sivasspor - Yeni Malatyaspor: 2 - 0

9 MART CUMARTESİ

Trabzonspor - Akhisarspor: 2 - 1

Başakşehir - Fenerbahçe: 2 -1

Ankaragücü - Bursaspor: 0 - 0

10 MART PAZAR

Göztepe - Kasımpaşa:

Rizespor - Kayserispor:

Beşiktaş - Konyaspor:

11 MART PAZARTESİ

Galatasaray - Antalyaspor:

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