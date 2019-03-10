Sezonun ikinci yarısında çıktığı ilk altı maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan ancak geçen hafta Fenerbahçe'ye deplasmanda yenilen Çaykur Rizespor 25. hafta maçında sahasında formda Kayserispor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, Vedat Muriqi (2) ve Samudio'nun golleriyle rakibini 3-0 yenmeyi başarırken, konuk takım Kayserispor'un ise Hikmet Karaman'la ligde yakaladığı 10 maçlık yenilmemezlik serisi sona ermiş oldu.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Melnjak'ın ara pasında ceza sahasına giren Umar'ın kaleci ile karşı karşıya bekletmeden vuruşunda, Lung topu ayakları ile çelmeyi başardı.

10. dakikada Umut Bulut'un soldan ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde Kravets'in ayak içi plase vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

22. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Samudio'nun soldan ceza sahasına ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı top Boldrin'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Lung'dan dönen topu Vedat Muriqi altıpas üzerinden boş kaleye gönderdi: 1-0.

29. dakikada Kravets'in ara pasında, defansın arkasına sarkan Umut Bulut'un, ceza sahasında yerden vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

36. dakikada kazanılan faul atışında sağ çaprazdan Deniz Türüç'ün yaklaşık 30 metreden şutunda, kaleci Gökhan Akkan direk dibinden filelere gitmekte olan topu çelmeyi başardı.

56' Çaykur Rizespor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Melnjak ceza sahasına doğru ortasını yaptı. Topu göğsüyle kontol eden Samudio, yere düşürmeden yaptığı güzel vuruşla farkı 2'ye çıkardı.

67' Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Vedat Muriqi, kendinin 2'nci, takımının 3'üncü golü kaydetti.

90' Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

ÇAYKUR RİZESPOR - KAYSERİSPOR 11'LER

Ç. Rizespor: Gökhan, Abdullah Durak, Boldrin, Awaziem, Abarhoun, Musa Çağıran, Azubuike, Umar, Melnjak, Samudio, Muriqi

​Kayserispor: Lung, Lopes, Şamil, Hasan Hüseyin, Atila Turan, Chery, Sapunaru, Kana-Biyik, Kravets, Deniz Türüç, Umut Bulut